الاتحاد الأوروبي يضع “خطة طوارئ” في حالة هجوم على محطات نووية بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة، كادري سيمسون أن الاتحاد الأوروبي يعمل على “خطة طوارئ” في حالة الهجوم على محطات الطاقة النووية في أوكرانيا.

ولدى أوكرانيا 15 مفاعلًا في أربع محطات توليد، من بينها محطة زابوريجيا (جنوب شرقي أوكرانيا)، تنتج بالمجمل حوالي نصف احتياجات الطاقة بالبلاد

وأشارت المفوضة، في تصريح للصحفيين، إلى أن السلطات التنظيمية الأوروبية المسؤولة عن السلامة النووية والسلامة في إدارة النفايات المشعة والحماية من الإشعاع (ENSREG) “تعد خطة طوارئ ضد التهديد المحتمل من هجوم الجيش الروسي على محطات الطاقة النووية الأوكرانية. كما تعلمون، هم (الروس) يستخدمون بالفعل تشيرنوبيل كملاذ لأسلحتهم الثقيلة”.