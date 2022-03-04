وزير الخارجية الأوكراني يطالب بإنشاء “مناطق آمنة” حول المحطات النووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا الجمعة، بإنشاء مناطق آمنة حول المحطات النووية لتوليد الطاقة في بلاده، نافيا رغبة كييف استعادة ترسانتها النووية.

واتهم كوليبا في تغريدة على (تويتر) وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ”الادعاء زوراً أن أوكرانيا تريد استعادة ترسانتها النووية”. وقال “مرة أخرى: هذه كذبة ساخرة سافرة من قبل روسيا التي أطلقت النيران بنفسها على منشآت نووية في أوكرانيا”، في إشارة إلى حادثة ليل أمس في محطة زابوريجيا (جنوب شرقي أوكرانيا).

كما أعلن رئيس الدبلوماسية الاوكرانية أنه خاطب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية حلف شمال الاطلسي. وقال “رسالتي: تحركوا الآن قبل فوات الأوان. لا تدعوا بوتين يحول أوكرانيا إلى سورية. نحن مستعدون للقتال وسنواصل القتال. لكننا نحتاج إلى شركاء لمساعدتنا في إجراءات ملموسة وحازمة وسريعة الآن”.