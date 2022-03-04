عمدة روما يزور جناح أوكرانيا في إكسبو دبي: “أكثر اللحظات المؤثرة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قام رئيس بلدية روما روبرتو غوالتييري، بزيارة جناح أوكرانيا في إكسبو دبي، واصفا الأمر بأنه كان “أكثر اللحظات المؤثرة”.

وأضاف العمدة غوالتييري: “لقد كانت لحظة مؤثرة للتحدث مع سكان الجناح الأوكراني، الذين يتعرض أهلهم في العاصمة كييف للهجوم حاليًا”. وأردف، “لقد تأثرنا جميعنا كثيرًا، وأردنا التعبير عن تضامننا”.

وفي ختام زيارته لجناح كييف، ذكر رئيس بلدية، أن “الجناح الإيطالي يعد من بين أكثر المعارض التي تبدي مشاعر القرب، حيث يعرض العلم الأوكراني خلال الحفلات الموسيقية. من المهم بالنسبة للأوكرانيين الموجودين هنا أن يشعروا أن العالم لا يتراجع، بل يقف معهم ويدعمهم ويشجعهم”. وخلص العمدة، القيادي في الحزب الديمقراطي مكرراً القول، إن زيارة الجناح الأوكراني “كانت أكثر اللحظات تأثيراً في هذه الزيارة إلى دبي”.