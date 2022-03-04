العمدة غوالتييري: مسيرة بالشموع في روما قرباً من الشعب الأوكراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف رئيس بلدية روما روبرتو غوالتييري، بـ”المهمة”، المسيرة بالشموع التي ستقام هذا المساء في العاصمة.

وقال العمدة غوالتييري في ختام زيارته للجناح الأوكراني في إكسبو 2020 دبي: “لقد كنا كثيرين أولئك الذين أعربوا عن دعمهم لأوكرانيا عند اندلاع الأعمال العدائية ضدها، ونريد أن نواصل الإعراب عن دعم مدينتنا”.

وذكر رئيس البلدية، أنه “بمجرد هبوطي في مطار ليوناردو دا فنتشي الدولي للعاصمة هذه الليلة، سأشارك الرومان بتقديم تضامننا، لن نتوقف، وسنواصل الإعراب عن دعمنا”.

وأشار غوالتييري إلى أن “عربات قطارات مترو أنفاق روما كانت يوم أمس ملونة بألوان الراية الأوكرانية وتحمل كلمة السلام، نحن نعمل بشكل رائع، وبكثافة كبيرة مع فرقة عمل لاستقبال اللاجئين الذي يجب أن يكون متكاملا”.

وخلص القيادي في الحزب الديمقراطي الى القول، إن “روما مستعدة، تعرب عن قربها وتضامنها”، من الشعب الأوكراني “وهي تبدي التزاماً محسوساً”.