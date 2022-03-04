إيطاليا: 38095 إصابة بكوفيد و210 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك 38,095 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 210 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 155,609 أشخاص.

وذكرت النشرة الصحية أنه “في الـ24 ساعة الماضية، تم اجراء 388,836 تحليل كشف عن العدوى، بما فيها تلك الجزيئية والمستضدية، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 9.8٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك 9297 شخصاً في المستشفيات لظهور الأعراض عليهم”، وهم “أقل بمجموع 302 أشخاص”، منذ يوم أمس.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “هناك 625 سريراً مشغولا في وحدات العناية المركزة”، أي “أقل بفارق 29 حالة مقارنة بيوم أمس”، بينما “تماثل للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة 55,818 شخصًا”، ليصل بذلك العدد التراكمي للمتعافين إلى 11,769,463 منذ بداية الوباء”.