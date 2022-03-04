إيطاليا: هيئة السكك الحديدية تحمل التميز التكنولوجي إلى إكسبو دبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت هيئة السكك الحديدية الإيطالية (Fs)، إنها ستقوم بتقديم تميّزها التكنولوجي في معرض إكسبو 2020 في دبي.

وذكرت هيئة النقل أنه “سيقام حدث في مدرج الجناح الإيطالي بإكسبو 2020 في دبي في 15 آذار/مارس 2022 عند الساعة 11.30 صباحاً”، ويضم المنتدى “التقنيات الجديدة للبنية التحتية الآمنة والمستدامة”، كما يشتمل على “ثلاث مجموعات لمناقشة حاضر ومستقبل النقل بالسكك الحديدية، والذي يتميز بالتزام غير مسبوق بتطوير بنى تحتية مستدامة، مرنة ومترابطة وفي متناول أيدي الجميع”.

وأشارت السكك الحديدية إلى أن “المسار الذي بدأ بالفعل، يتطلع بشكل حاسم إلى التنقل الأخضر الجديد والتحول الرقمي، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)”، وأنه “من بين الموضوعات المختلفة التي سيتم تناولها، نظام (Ertms Urban)، وهو نظام تكنولوجي مبتكر لتحسين حركة السكك الحديدية في نقاط الالتقاء الحضرية”.

وذكرت أن هذا النظام، يشتمل أيضاً على “مراقبة حالة البنية التحتية عن بلوغ القطارات سرعة 300 كم/ساعة، بفضل قطار التشخيص الجديد عالي السرعة (Diamante 2.0)”، فضلا عن “عرض منصة (EasyRailFreight) الجديدة لتطوير الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط”.