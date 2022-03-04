أسقف أوكراني في إيطاليا: العالم لا يفعل شيئًا خشية من القنبلة الذرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال أسقف أوكراني مقيم في إيطاليا، إن “الشعب الأوكراني يستغيث. الكلمات والعقوبات ليست كافية ويجب عمل المزيد، لكن العالم لا يستطيع فعل أي شيء لأن هناك خطر القنبلة الذرية ونهاية العالم”.

وأضاف المونسنيور ديونيزيو لاتشوفيتش، الممثل الرسولي للمؤمنين الكاثوليك الأوكرانيين من الطقس البيزنطي والمقيمين في إيطاليا، في تصريحات متلفزة: “نحن نعيش لحظة مأساوية، أوكرانيا تتعرض للضرب وتقاتل بمفردها ضد الإمبراطورية الروسية. إنهم يفضلون أن تموت أمة واحدة على موت العالم كله. العالم مهدد بالقنبلة الذرية ويخشى الآن التدخل في هذه الحرب”.

وذكر المونسنيور لاتشوفيتش، أن “الأمل هو آخر من يموت ويرى المستقبل”، لكن “نهاية العالم اليوم لم تعد رمزية فحسب، بل هي حقيقية”. واختتم بالقول، إن “الحرب الذرية إذا اندلعت، فستنتهي الحياة على هذه الأرض”.