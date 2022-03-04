وزير الدفاع الإيطالي يدعو لوقف حرب دون معنى والتوصل لحل للأزمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أن “الهدف الآن هو وقف هذه الحرب العبثية والبحث عن كل الوسائل السلمية للتوصل إلى حل للأزمة”.

وأضاف الوزير غويريني خلال لقائه نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، لدى زيارته مدينة تولوز الفرنسية الجمعة، أن “الاجتماع كان فرصة للتعمق في بحث الوضع الجاري حاليا في أوكرانيا”.

ودعا رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير “بوتين إلى وقف هذا العدوان وإيجاد حل تفاوضي”.

وتابع وزير الدفاع: “يجب على المجتمع الدولي الرد بحزم وباتساق على القرار الروسي غير المبرر بمهاجمة دولة ذات سيادة”.

كما تناول الوزيران أيضًا قضية الساحل الإفريقي، وهي منطقة ذات أولوية للاحتياجات الأمنية الوطنية والأوروبية، وذكرا، أن “الصراع الجاري في قلب أوروبا يجب ألا يصرف انتباهنا عن الأرباع الجيوستراتيجية الأخرى”.

وفي نهاية الحدث الثنائي، حضر الوزير غويريني ونظيرته بارلي، المرحلة النهائية من تمرين الفضاء متعدد الجنسيات (AsterX 2022)”، الذي “شهد أيضًا مشاركة المفوض الأوروبي للسوق والخدمات الداخلية، تييري بريتون، وزراء دفاع لوكسمبورغ والبرتغال ورومانيا، ووكلاء الدفاع لألمانيا وفنلندا وهولندا وبولندا”.

ووفقا لبيان لوزارة الدفاع، فقد “كان الهدف من (AsterX 2022) هو اختبار هيكل القيادة والتحكم في العمليات الفضائية”، بالإضافة إلى “تعزيز المهارات في مجال المراقبة والاستخبارات ذات الأهمية الفضائية”. وأن “المناورات التي قادتها فرنسا، شهدت من بين أمور أخرى، مشاركة إيطاليا وألمانيا وبلجيكا كشركاء رئيسيين، وكذلك الولايات المتحدة”.