مسؤول صحي إيطالي: ستبت البيانات بإلغاء البطاقة الخضراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي، إن المعطيات هي العامل الذي سيبت في قضية إلغاء بطاقة المرور الخضراء.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، بييرباولو سيليري في تصريحات لصحيفة (إل تيمبو) الإثنين، أن “هناك نقاشاً مستمراً بين جميع القوى السياسية الداعمة للحكومة حول التدرج وتوقيت تخفيف الإجراءات، نظراً لأن الوضع الوبائي مستمر في التحسن”.

واستدرك: “لكن كما هي الحال دائمًا، سيتم تحديد ذلك من خلال الاستماع إلى العلم وتقييم البيانات الوبائية واقتراحات اللجنة العلمية الفنية المعنية بحالة طوارئ جائحة فيروس كورونا (CTS)”، إنها طريقة عمل نجحت حتى الآن، ولا أرى ضرورة لتغييرها”.

وذكر سيليري أن “المهم حقًا هو الاتجاه الذي سلكناه بفضل تحسين الوضع الوبائي، والذي سيقودنا تدريجياً وتدريجياً إلى تخفيف إجراءات احتواء الفيروس”.

وفيما يتعلق بوصول اللاجئين غير الملقحين من أوكرانيا إلى إيطاليا، فوفقًا لوكيل الوزارة، “نحن نتحدث عن حوالي 10 آلاف شخص، وسنرى في الأيام المقبلة ما إذا كان التدفق سيزداد وكثافته”. وأردف: “سيتم فحص جميع اللاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا، تقديم التطعيم أو الجرع التعزيزية لجميع اللاجئين، بالإضافة إلى الوصول الكامل بالطبع إلى خدمات نظامنا الصحي: نذكر أن من بين اللاجئين هناك العديد من الأشخاص ذوي أوضاع هشة”.