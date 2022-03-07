سيليري: ضمان صحي كامل للاجئين الأوكرانيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وكيل وزارة الصحة الإيطالي، بييرباولو سيليري، توفير ضمان صحي كامل للاجئين الأوكرانيين.

وأضاف سيليري في تصريحات لصحيفة (إل تيمبو) الإثنين، أنه “سيتم تخصيص رمز “أجنبي مقيم مؤقتًا” (STP) لكل لاجئ أوكراني، والذي لن يسمح له بالتسجيل لتلقي التطعيم ضد وباء كوفيد 19 وحسب”، بل “التطعيمات الأساسية الأخرى أيضاً”، لكون “أوكرانيا، تتمتع للأسف بتغطية منخفضة إلى حد ما، كما يتضح من الانتشار الأخير لأوبئة كالحصبة وشلل الأطفال”.

وذكر سيليري أن “نظامنا الصحي سيعتني بهؤلاء الأشخاص بالطريقة نفسها التي يعامل بها المواطنون الإيطاليون. هدفنا المباشر هو تأمينهم من الحرب، معالجتهم إذا احتاجوا إليها، وتزويدهم باللقاحات الوقائية إذا رغبوا بذلك”.

وقال وكيل الوزارة، إن “في إيطاليا هناك جالية أوكرانية كبيرة، ونحن على يقين من أنها سيساهم في اندماج هؤلاء الأشخاص”، مبيناً أن “اللاجئين يتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها المواطنون الإيطاليون، بما في ذلك شرط الحصول على بطاقة المرور الخضراء للقيام بالأنشطة أو استخدام الخدمات التي تطلب من أجلها”.

وخلص سيليري إلى القول: “لكن التخفيف التدريجي للإجراءات والإلغاء النهائي للقيود، الذي نتحرك نحوه، أود أن أقول إنه سيحل المشكلة من جذورها قريبًا”.