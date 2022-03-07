مسؤول أمني إيطالي: بوتين يسعى للهيمنة على الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب مسؤول أمني إيطالي عن اقتناعه بأن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير “بوتين يسعى للهيمنة على الطاقة”، مبيناً أنه “كان يستعد لهذا الهجوم منذ بعض الوقت”.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الايطالية (كوباسير)، أدولفو أورسو في مقابلة مع صحيفة (لا ڤيريتاه) الإثنين، إن “لجنتنا دقت ناقوس الخطر بشأن الموقف العدواني لروسيا”، مشددًا على أن دوائر الاستخبارات “كانت تفعل ذلك علنًا منذ شهور، مع تصاعد الإنذارات”.

وأضاف أنه “في استخدام مبتكر وشفاف للاستخبارات، قمنا بإعلان خطط الكرملين في التحشد العسكري على الحدود، بل كشفنا عن يوم الغزو أيضاً”، وقد “فعلنا ذلك في محاولة يائسة لإبعاد بوتين عن العدوان، وكذلك لتعبئة الحكومات والرأي العام العالمي في الوقت المناسب”.

وأشار أورسو إلى أن “روسيا كانت تستعد منذ سنوات للمواجهة مع الغرب، وحدثت نقطة التحول عام 2014 على وجه التحديد، عندما فشلت محاولة ضمم أوكرانيا للاتحاد الجمركي الذي روجت له موسكو، وذلك بسبب تمرد شعب الميدان”.

وأوضح المسؤول الأمني، أن “هذا المجتمع الاقتصادي، كان مشروع في حاجة ماسة إلى حوض الصناعة، الزراعة والموانئ الأوكرانية. منذ تلك اللحظة، مع ضم شبه جزيرة القرم، تغير الموقف الروسي وتحقق التغيير بسرعة مع إنشاء شبكة إنترنت مستقلة وشبكة منصة التبادل المصرفي الوطنية، في محاولة للحد من آثار ما كان يمكن أن يكون رد الفعل الغربي الحتمي”، بل “ومع الوجود العسكري الأجنبي المتزايد، من خلال مرتزقة فاغنر أيضاً”.

وسلط أورسو الضوء على أنه “في عدة مسارح: من منطقة المتوسط ​​إلى الساحل الأفريقي، حدثت ستة انقلابات في وقت قصير جدًا. وفي الساعات القليلة الماضية ازداد الوضع سوءًا في ليبيا أيضاً”. باختصار “عملية بوتين تجري على نطاق واسع من خلال استخدام أدوات عديدة، والتي تهدف أيضًا إلى التفوق في الطاقة والتحكم بالمواد الخام”.

واسترسل: “لقد أجرينا دراسة استقصائية لتقصي الحقائق في الجزء الثاني من العام الماضي، وأبرزنا للبرلمان الحاجة إلى خطة وطنية لأمن الطاقة تحررنا من التبعية الخارجية، في السياق الأوروبي والأطلسي. كما حددنا نقاط الضعف والضيق فيما يتعلق بالاعتماد المفرط على الغاز الروسي، وأشرنا في تلك الوثيقة بالفعل إلى الحاجة لزيادة الإنتاج الوطني وتحقيق قدر أكبر من التنويع في مصادر الإمداد”.

ولفت رئيس (كوباسير)، إلى أن “موارد الدفاع الأوروبي قد تقلصت إلى النصف تقريبًا في الإطار المالي متعدد السنوات. أطلقت اللجنة التي أترأسها عدة إنذارات، ودعت أيضًا إلى عقد جلسة برلمانية حول الأمن القومي”. واختتم بالقول “في الأيام المقبلة، سنقدم تقريرين آخرين عملنا عليهما في الأشهر الأخيرة: الأول عن الفضاء كعنصر جيوسياسي والآخر عن الحاجة إلى دفاع أوروبي كبير”.