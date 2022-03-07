دراغي: تقليل الاعتماد على الغاز الروسي بشكل سريع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن بلاده “تعمل على تقليص اعتمادها على الغاز الروسي وعلى وجه السرعة”.

وفي تصريحات من بروكسل إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبيل اجتماع ثنائي عقداه على ضوء القمة غير الرسمية يومي الخميس والجمعة في فرساي، أضاف دراغي، أنه “في لقاء اليوم سنتناول قضايا الطاقة. سنناقش مسألة التنويع بشكل أساسي”، وكذلك “إعادة التنظيم والتعويض لحماية المواطنين والشركات”.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية: “لقد استمعت يوم السبت إلى أمير قطر، آل ثاني، عبر الهاتف، الذي ناقشت معه بشكل خاص كيفية تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين بلدينا. وأود أن أشكر الوزير روبرتو تشينغولاني الموجود هنا معي اليوم وكذلك الوزير لويجي دي مايو لالتزامهما على هذه الصعيد”.

وخلص رئيس مجلس الوزراء الى القول: “سنناقش هذه القضية وغيرها اليوم، وكذلك في القمة غير الرسمية يومي الخميس والجمعة في فرساي”، بفرنسا.