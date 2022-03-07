دي مايو: على اللاعبين الدوليين الجلوس على طاولة المفاوضات حول أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا ستستأنف اليوم”، لذا “فمن المهم أن يجلس واحد أو أكثر من اللاعبين الدوليين على تلك الطاولة، ليجعل الحوار يسود”.

وأضاف الوزير دي مايو في منشور على صفحته الخاصة في (فيسبوك) الإثنين، أن “الأولوية القصوى هي وقف حقيقي لإطلاق النار، لإنقاذ الأسر الفارة من هذا الجحيم”، فهذه “صور فظيعة لحرب ضد الحرية والديمقراطية”.

وأشار دي مايو إلى أن “عائلة بأكملها أبادها الجيش الروسي في إيربين، على مشارف كييف. أطفال، نساء ورجال يحاولون الهروب من هذه الحرب الرهيبة التي شنها (رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين ونفذها، لكنهم كانوا لا يواجهون إلا مصيرهم المحتوم على طول طريق”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “إنها ليست حرب الشرق ضد الغرب، ليست حرب الغرب ضد روسيا. هنا لا يوجد سوى ضراوة الحكومة الروسية التي يدينها المجتمع الدولي بأسره”. واختتم بالقول إنه “بسبب هذه القسوة يموت مئات المدنيين. إنها صور حقيقية تحكي الدراما والمعاناة والموت”.