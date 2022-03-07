دراغي: الوحدة الأوروبية قوتنا الرئيسية أمام الغزو الروسي لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي أن “الاتحاد الأوروبي أظهر وحدة غير عادية” في “الإدانة بقوة لغزو روسيا لأوكرانيا”.

وقال دراغي، في تصريح للصحفيين الاثنين بالعاصمة البلجيكية قبيل لقاء يجمعه برئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، “نحن متحدون في فرض عقوبات على موسكو ومتحدون في الاستجابة لنداء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي طلب منا مساعدات مالية وإنسانية وعسكرية للدفاع من العدوان الروسي”.

وأردف رئيس الوزراء الإيطالي: “هذه الوحدة، أيضا مع حلفاء في حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول السبع الكبرى، هي قوتنا الرئيسية”، مشددا على أنه “من الضروري الحفاظ عليها لمواجهة جميع العواقب التي ستخلفها هذه الأزمة على الاتحاد الأوروبي، مثل استقبال اللاجئين من أوكرانيا وحماية أمن الطاقة للمواطنين والشركات”.

وفي ذات الوقت، أكد دراغي أن حكومته “تلتزم التزاما كاملا بالبحث عن كافة السبل الدبلوماسية لإنهاء الصراع”، معلنا أنه أجرى اتصالا مع الرئيس زيلينسكي، الذي “كررت له تضامن الحكومة والشعب الإيطالي”.

كما أعلن دراغي أنه سيلتقي الأربعاء رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، وسيتواصل عبر الهاتف في وقت لاحق الاثنين مع المستشار أولاف شولتس.

وقال “أوكرانيا جزء من الأسرة الأوروبية وتعتزم إيطاليا مواصلة دعمها”.