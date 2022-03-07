جينتيلوني: أوروبا جديدة مستقلة بمجالي الطاقة والدفاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني، إنه “مع وباء كوفيد 19 شهد الاتحاد الأوروبي لحظة تضامن، واليوم لحظة استقلال، وبشكل خاص في مجالي الطاقة والدفاع”.

وأعرب جينتيلوني في تصريحات لصحيفة (لا ستامبا) الإثنين، عن الاقتناع بأن “التاريخ يقود الاتحاد الأوروبي إلى نقطة تحول جديدة”، ورأى أن “الأزمة، لن يتم حلها في غضون أيام قليلة، فنحن بحاجة إلى تجهيز أنفسنا لفترة أطول من خلال سياسة النمو في زمن الحرب”.

وأضاف: “اتخذنا قرارًا غير مسبوق بتخصيص 500 مليون يورو لتوريد أسلحة ومعدات أخرى لدولة تعرضت للهجوم، وقد فعلنا ذلك بالإجماع. حول هذا أيضًا، قدمت الرئاسة الروسية حسابات خاطئة”، فقد “كانت استجابة الاتحاد الأوروبي وحلفاء الأطلسي قوية جدًا وموحدة. وتأثير رد الفعل هذا على الاقتصاد الروسي هائل”.

وتابع: “لكن الغرب يواجه معضلة، فليس من المؤكد أن تؤدي هذه الإجابة على العدوان العسكري إلى تغيير رأي بوتين. من الواضح أن هذا لا يقوض خيارنا، والذي ثبت بالفعل أنه سريع وفعال للغاية. أكثر فعالية بكثير من حربه الخاطفة الافتراضية، لكن المعضلة تبقى قائمة”.

وكرر جينتيلوني القول: “إنها أزمة مأساوية لها عواقب إنسانية هائلة. لكن لن يتم حلها في غضون أيام قليلة، وسيتعين علينا إدارة اقتصاد الاتحاد الأوروبي في أوقات أزمات وحرب على حدودنا”. وأوضح أن “التداعيات على القطاع المصرفي محدودة في الوقت الحالي، في حين أن قطاع الطاقة قد يتعرض لضغوط. لهذا يجب علينا تجهيز أنفسنا”.

وأشار المفوض الأوروبي إلى أنه “ستكون هناك عواقب على سلاسل التوريد والمواد الخام وإنتاج الغذاء، لا سيما في أفقر البلدان، لأن روسيا وأوكرانيا لا تزالان تمثلان مخازن الحبوب في العالم. قدّرنا قبل شهر نموًا بنسبة 4٪. نحن نعلم أنه قد يتباطأ، لكنه لن يصل إلى الصفر. وبعد ذلك سأتجنب التكهنات الكلاسيكية التي تجازف بالتحقق ذاتيا لأنها تقوض ثقة المستهلك والمستثمر”. واسترسل: “لا يمكننا بالطبع العودة إلى الوضع السابق وسيكون لهذا الوضع عواقب على سياساتنا الخاصة بالميزانية ومساعدات الدولة. يجب أن نتعامل مع التضخم المقدر له أن يستمر، تضخم لا ينجم عن ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد، بل زيادة أسعار الطاقة”.