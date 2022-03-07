رئيس المجلس الأوروبي: عضوية أوكرانيا ستناقش خلال الأيام القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الاثنين أن طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الاوروبي سيعرض للنقاش “في الأيام القادمة”، مؤكدا “عدم تزعزع” التضامن واواصر الصداقة مع كييف والاستمرار في تقديم المساعدات “غير المسبوقة”.

جاء ذلك ضمن سلسلة تغريدات في اعقاب اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبقه اتصال آخر مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي، أثار خلاله الأخير موضوع العضوية، إضافة إلى “التهديد الذي تتعرض له المنشآت النووية وقصف البنى التحتية المدنية”.

وقال ميشيل إنه دعا خلال الاتصال مع بوتين إلى “وقف الأعمال العدائية على الفور وضمان الممرات الإنسانية الآمنة ووصول المساعدات”، كما أكد على “الحاجة إلى ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية” الاوكرانية.