برلمانية ايطالية تنتقد ركود الحكومة إزاء ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية إثر الأزمة الأوكرانية 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – انتقدت برلمانية ايطالية معارضة ما وصفته بعدم تحرك الحكومة بشكل عاجل لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الخام الغذائية الزراعية بسبب الحرب في أوكرانيا، منوهة بأن اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) ذكر أنه في غضون أيام قليلة، ارتفعت تكلفة القمح بنسبة 38.6٪، الذرة بـ17٪ وفول الصويا بنسبة 6٪.

وقالت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا)، جورجا ميلوني في تصريحات صحافية، الإثنين، إن “الزيادات في الأسعار التي تسبب زيادات متتالية في المواد الغذائية الأساسية، لها تأثير فوري حياة على الأسر في البلاد”.

وأضافت ميلوني: “كنا نتوقع من حكومة دراغي خطة عاجلة وأكثر عزماً لحماية القوة الشرائية للعائلات وتأمين الفئات الأكثر هشاشة بالفعل على مدى عامين من الوباء”، لكن “كل شيء صامت في الوقت الحالي”.

وأوضحت أنه، “بدفع من جانب الحزب الديمقراطي، كانت أولوية الحكومة في الأسبوع الماضي مختلفة تمامًا”، إذ “تمثلت بإصلاح السجل العقاري لزيادة الضرائب ووضع أيدي الحكومة في جيوب الإيطاليين”.

وخلصت زعيمة حزب إخوة إيطاليا مجددة مناشدتها لـ”أولئك الذين قطعوا إلى جانبنا، التزامًا محددًا مع المواطنين، لنصوت بـ لا للتفويض المالي ولفرض الضرائب الجديدة على المساكن”.