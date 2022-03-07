دي مايو لم يتفاجأ بوجود إيطاليا بالقائمة الروسية لـ”الدول المعادية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى أنه كان من المتوقع ورود اسم بلاده في قائمة “الدول المعادية” التي أعلنت عنها روسيا، والتي تشمل إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي دولا أخرى فرضت عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال دي مايو في تصريحات إذاعية الاثنين “من الواضح أننا توقعنا ذلك لأننا من بين الدول التي ردت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بعقوبات تطال الاقتصاد والأوليغارشية والروس فاحشي الثراء الذين امتلكوا اليخوت واستثمارات في إيطاليا”.

وفي سياق متصل، لفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى المواطنين الروس الرافضين للحرب، وقال “تم اعتقال 15 ألفًا لتجرؤهم على التظاهر من أجل السلام وهذا يعطي إحساسًا بمن هو بوتين”.