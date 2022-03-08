دي مايو يستعرض وغوتيريش “هوامش وساطة” لحل الصراع الروسي-الاوكراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أجرى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو محادثة هاتفية مساء الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ركز فيها على “الأزمة الأوكرانية والتأكيد على ركائز الموقف الإيطالي” حيالها، فضلا عن مناقشة “هوامش الوساطة من طرف الأمم المتحدة وجهات فاعلة أخرى للمساهمة في حل سريع للنزاع”.

وأكد الوزير، وفقًا لمذكرة صادرة من وزارة الخارجية، دعم إيطاليا الكامل لمبادرات وإجراءات الأمم المتحدة، وخاصة على الجانب الإنساني، مشيرًا إلى أولوية الهدنة للسماح بإجلاء المدنيين و”فتح ممرات إنسانية ”، أيضا تنفيذا لما “طلبه المجتمع الدولي بصوت متماسك على أساس القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في 2 آذار/مارس بأغلبية 141 صوتا مقابل 5 ضده وامتناع 35 عن التصويت”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في ختام جلستها الطارئة الأربعاء الماضي، قرارا يشجب “بأشد العبارات” العدوان الروسي على أوكرانيا، ويطالب روسيا بالكف، فورا، عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو.