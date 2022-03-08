الطاقة والعلاقات الثنائية محور مكالمة هاتفية بين دراغي وإلهام علييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية عن مكالمة هاتفية جرت صباح الثلاثاء بين رئيس الوزراء، ماريو دراغي ورئيس رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف.

وحسب مذكرة لرئاسة الوزراء صدرت في أعقاب الاتصال الهاتفي، “ناقش الزعيمان الوضع على الأرض في أوكرانيا وزيادة تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في قطاع الطاقة”.

وعلى خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا، تسارع ايطاليا الخطى من اجل الحد من اعتماداتها على الغاز الروسي الذي يغطي حوالي 40% من احتياجات السوق الداخلي.

ويتم نقل حوالي ثمانية مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى إيطاليا كل عام عن طريق خط الأنابيب (تاب) عبر البحر الأدرياتيكي، والذي يعمل حاليًا بنسبة 80% من طاقته. وتعمل إيطاليا للوصول إلى عشرة مليارات متر مكعب في أسرع وقت ممكن من أجل تشغيل خط الانابيب بشكل كامل.

وكان دراغي قد تواصل هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما زار وزير الخارجية لويجي دي مايو الدوحة نهاية الاسبوع الماضي رفقة الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) للطاقة كلاوديو ديسكالزي، وذلك بعد ايام من زيارة مماثلة للمسؤولين الايطاليين للجزائر من أجل زيادة إمدادات الغاز لإيطاليا.