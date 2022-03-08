وزير التحول البيئي الايطالي: اجراءات سريعة لإستبدال امدادات الغاز الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير التحول البيئي في الحكومة الايطالية، روبرتو شينغولاني، أن البلاد “تستورد حوالي 29 مليار متر مكعب من الغاز كل عام من روسيا، أي ما يزيد قليلاً عن 40%” من الاحتياجات الداخلية. وقال في تصريح الثلاثاء خلال برنامج تلفزيزني “لقد أجرينا عملية مبكرة وسريعة للغاية، وبحلول أواخر الربيع سيتم استبدال حوالي 15-16 مليار متر مكعب بموردين آخرين”.

واضاف “نحن نعمل على تشييد منشآت جديدة وإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز وعقود طويلة الأجل، وتعزيز البنى التحتية لدينا، وفي غضون 24-30 شهرًا بوسعنا الاستقلال التام” عن الغاز الروسي. واشار إلى أنه “إذا توقفت الإمدادات من روسيا تمامًا، لسبب ما ، فإن احتياطياتنا الحالية وخطة الطوارئ ستمنحنا وقتًا طويلاً كافياً للوصول إلى الموسم الجيد”، أي فصل الصيف، و “سيتعين علينا تقديم بعض التضحيات ولكن لن نوقف المصانع”.

أما بالنسبة لتدابير الطوارئ وفرضية إعادة تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم الحجري المغلقة، فيرى الوزير أن هذا الامر “مستبعد” لأن “التكلفة لن تكون جديرة بالمشروع” ولكن في حالة حدوث أزمة لتوليد الكهرباء، “يمكن تشغيل المحطتين الرئيسيتين، اللتين لا تزالان تعملان، بطاقتهما الكاملة”.