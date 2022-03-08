ماتّاريلا: على المحك ليس حرية الشعب الاوكراني فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا، في إشارة إلى الحرب الروسية على اوكرانيا، من أن “اللامبالاة في مواجهة التعسف والقمع هي من أسوأ الشرور”.

وقال ماتّاريلا الثلاثاء، خلال فعالية بمقر رئاسة الجمهورية (قصر كويرينالي) احتفالا باليوم العالمي للمرأة، “على المحك ليس هناك حرية الشعب (الاوكراني) فحسب، بل السلام والديمقراطية والقانون وحضارة أوروبا والجنس البشري بأسره “.

ورأى رأس الدولة الايطالية أن “مسؤوليتنا كمواطنين وكأوروبيين تدعونا اليوم إلى التزام أقوى بالسلام، حتى تنسحب قوات الاحتلال ويتوقف السلاح وتتم استعادة القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية”.