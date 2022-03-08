دي مايو: قرب وتضامن مع النساء الأوكرانيات العرضات للعنف والإساءة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، عن مشاعر القرب والتضامن مع النساء الأوكرانيات العرضات للعنف والإساءة.

وقال الوزير دي مايو في مذكرة لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إنه “في الأسابيع الأخيرة، أظهر الصراع الدائر في أوكرانيا لنا أنه لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا حتى في قلب أوروبا”، مبيناً أن “الأزمة قد تسببت بالفعل في آثار مدمرة على احترام حقوق الإنسان”.

وأشار دي مايو إلى أن “المرأة تتعرض على وجه الخصوص لمخاطر هائلة من العنف، سوء المعاملة والتمييز، بما في ذلك خطر فقدان الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية الأساسية”، وأنه “في غضون أيام قليلة فقط، غادر أكثر من 1.7 مليون شخص أوكرانيا، معظمهم من النساء والأطفال، الذين يعيشون الآن في ظروف سيئة وحالة ضعف خطير”.

وقال الوزير إنه: “في هذه اللحظة الصعبة والمؤلمة للغاية، أعبر عن تقاربي وتضامني مع جميع النساء والفتيات الأوكرانيات، وجميع النساء اللواتي، في كل مكان في العالم، جعلوا أصواتهن مسموعة بقوة ضد العدوان العسكري الخطير للغاية وغير المبرر. إنني أنظر بإعجاب صادق إلى شجاعتكم وقوتكم في هذه اللحظات الدرامية. ولن تتوانى إيطاليا بتقديم دعمها والتزامها التام لأجلكم”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أؤكد من جديد وباقتناع، التزام إيطاليا بحماية وتعزيز حقوق المرأة، المساواة بين الجنسين، تمكين المرأة، ومحاربة جميع أشكال العنف والتمييز بين الجنسين”.