إيطاليا تعلن إنطلاق اجتماع (مجموعة التركيز الافريقية) للتحالف الدولي ضد داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الايطالية انطلاق الاجتماع التشغيلي الأول لـ(مجموعة التركيز الافريقية) بمقرها اليوم الثلاثاء.

واشارت في تغريدة على منصة (تويتر) إلى أن المجموعة هي بنية تم إطلاقها في إطار “التحالف الدولي ضد تنظيم داعش” بمبادرة من وزير الخارجية لويجي دي مايو “لمواجهة التهديدات التي يشكلها الإرهاب في أفريقيا”.

ووفق بيان صدر عشية انعقاد الاجتماع، أفادت الخارجية الايطالية بأنه “نظرا لتزايد التهديد الإرهابي في العديد من مناطق القارة الأفريقية، وعلى ضوء اجتماع (مجموعة التركيز الأفريقية) على المستوى السياسي في مراكش في أيار/مايو المقبل، يهدف الاجتماع في روما إلى جمع مقترحات الدول الأفريقية الأعضاء في التحالف ودعم النقاش بشأن المبادرات التي تروج لها الدول المانحة الرئيسية”.

وكان التحالف الدولي قد أعلن، في اعقاب اجتماع لكبار الممثلين الدبلوماسيين من المجموعة المصغرة أوائل كانون الاول/ديسمبر الماضي، إنشاء مجموعة تابعة للتحالف للتركيز على إفريقيا، وانضمام المغرب والنيجر إلى الولايات المتحدة وإيطاليا كرؤساء مشاركين في افتتاح المجموعة، التي “ستمكّن من تنفيذ برامج بناء القدرات المدنية للمساعدة في مواجهة تهديد داعش في جميع أنحاء إفريقيا ومواءمة هذه الجهود مع المبادرات الحالية على الأرض”.