البابا: الحرب تمتحننا فلنخرج منها معًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن الحرب تمتحننا، فلنخرج منها معًا.

وفي رسالة فيديو باللغة الإسبانية موجهة إلى الشباب الملتزمين بالتحضير لليوم العالمي للشباب لعام ٢٠٢٣، الذي سيُعقد في لشبونة من 1 ـ 6 آب/أغسطس، توقف البابا عند المرحلة التاريخية الصعبة التي نعيشها، قائلا: “نحن ننتقل من أزمة إلى أخرى”.

وفي الرسالة التي سجلها الأسقف المساعد في أبرشية لشبونة، ورئيس منظمة اليوم العالمي للشباب في لشبونة لعام ٢٠٢٣، المونسنيور أميريكو مانويل أغيِّيار، خلال لقائه الأب الأقدس في الثالث من آذار مارس الجاري، قال الأب الأقدس: “لقد خرجنا من أزمة الوباء، ووقعنا في أزمة اقتصادية، والآن نحن في أزمة حرب، وهي من أسوأ الشرور التي يمكنها أن تحدث!”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد وجه البابا في هذا السياق دعوة للشباب لكي “يجعلوا لقاء الشباب حيًا، نَضِرًا ومُبدعًا، وليس في ظل الأيام العالميّة الأخرى للشباب”. واستشهد بـ”الطوباوي كارلو أكوتيس لكي يذكر الشباب بأننا مدعوين لنكون ابتكاريين ومميّزين وليس مجرد نُسخ”.

وتابع البابا يقول، “نحن نتغلب على الأزمات معًا وليس بمفردنا. والأزمات تمتحننا لكي نتمكن من أن نخرج منها أفضل مما كنا عليه. فنحن لا نخرج من الأزمات كما كنا: إما أن نخرج أفضل أو أسوأ. والتحدي الذي نواجهه هو أن نخرج منها بشكل أفضل مما كنا عليه”.

وطلب الأب الأقدس من الشباب أن يقدموا الأفضل وقال “أنتم مبدعون وشُعّار” ودعاهم لكي “يؤلفوا شعرَ إبداع على ضوء شهر آب/أغسطس ٢٠٢٣”.

وفي ختام الرسالة، طلب الأب الأقدس من الشباب أن يصلوا من أجله مؤكدًا “الصلاة لهم وللشباب الذين سيشاركون في هذا اللقاء العالمي لكي يكون لقاء خصبًا نخرج منه جميعًا أفضل مما كنا عليه”.