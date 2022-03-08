الفاتيكان يؤكد الاستعداد لتعزيز مبادرات الحوار ومكالمة هاتفية بين لافروف وبارولين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت السلطات في موسكو عن مكالمة هاتفية جرت اليوم الثلاثاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، في وقت جدد فيه الاخير “استعداد الكرسي الرسولي لتعزيز مبادرات الحوار في الحرب بأوروبا الشرقية”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه تم الاعراب خلال الاتصال الهاتفي عن “الأمل في أن تعقد الجولة القادمة من المحادثات بين موسكو وكييف قريبا وأن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية في قلب الأزمة الأوكرانية لحلها”.

وأضافت “بعد أن أعرب بارولين عن قلقه بشأن الوضع في أوكرانيا ، أبلغه لافروف بمبادئ روسيا بشأن أسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”، مشيرة إلى أنه “تم التركيز بشكل خاص على القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزاع، بما في ذلك تدابير حماية المدنيين ، وتنظيم وعمل الممرات الإنسانية، ومساعدة اللاجئين”.

وفي سياق متصل، قال الكاردينال بارولين في مقابلة مع التلفزيون التابع لمجلس أساقفة إيطاليا (تي في 2000)، إذا “كان بإمكان عملنا أن يقدم المساعدة فنحن مستعدون. وأكّد أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان أن أول ما يجب فعله هو “وقف الأسلحة” و”وقف القتال ولكن قبل كل شيء يجب تجنب التصعيد”.

ويذكر الكاردينال بارولين في المقابلة- التي نشرها موقع اخبار الفاتيكان اليوم الثلاثاء- أن “تدخل الكرسي الرسولي يتم على عدة مستويات”، بدءًا من المستوى الديني بالدعوة إلى “الصلاة المُلحّة لكي يمنح الرب السلام لتلك الأرض المعذبة” وفي “إشراك المؤمنين في هذه الصلاة الجماعيّة”. وأضاف “من ثمّ هناك التدخل الإنساني، من خلال كاريتاس والأبرشيات التي تلتزم باستقبال اللاجئين القادمين من أوكرانيا، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الأخرى”، وأخيرًا، “هناك الاستعداد لمبادرات على الصعيد الدبلوماسي”.