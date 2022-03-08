مكالمة هاتفية بين دي مايو وغراندي حول “الجانب الانساني” للحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تواصل وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو عبر الهاتف مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، وذلك من أجل “تقييم الجانب الإنساني للحرب في أوكرانيا”.

وأفادت وزارة الخارجية بأن دي مايو “شكر غراندي على الجهود الهائلة للأمم المتحدة، وأكد ضرورة التزام المجتمع الدولي بأسره للتعامل مع أزمة إنسانية متفشية بشكل متزايد”.

كما جدد رئيس الدبلوماسية الايطالية دعم روما لجهود المفوضية لمساعدة السكان الأوكرانيين الفارين من الحرب.

وقد أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في وقت سابق الثلاثاء فرار أكثر من مليوني أوكراني منذ 24 شباط/فبراير الماضي. .