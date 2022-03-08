بارولين يؤكد لـ لافروف: الكرسي الرسولي مستعد لفعل أي شيء من أجل السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أكد المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني أن مكالمة هاتفية جرت الثلاثاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين.

واشار بروني إلى أن “الكاردينال بارولين نقل قلق البابا فرنسيس العميق للحرب الجارية في أوكرانيا وأكد ما قاله الحبر الاعظم الأحد الماضي في صلاة التبشير الملائكي”.

واوضح المتحدث باسم الكرسي الرسولي أنه على وجه الخصوص أن بارولين “أعاد تأكيد النداء لوقف الهجمات المسلحة، ضمان ممرات إنسانية للمدنيين ورجال الإنقاذ، وأن تحل المفاوضات محل عنف الأسلحة”، مجددا استعداد الفاتيكان لـ”فعل كل شيء ووضع انفسنا في خدمة هذا السلام”