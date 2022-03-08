إيطاليا: 60191 إصابة بكوفيد و184 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 60,191 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء 8 آذار/مارس.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضا تسجيل 184 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 156,201”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم في غضون 24 ساعة، اجراء 531,194 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 11.3٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى أقسام العناية المركزة قد انخفض، وهو أقل بـ18 مريضًا مقارنة بيوم أمس”، ليكون بذلك “العدد الإجمالي 592 مريضًا، وعدد المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم قد بلغ 8776 مريضًا إجمالاً”، وهو “أقل بفارق 213 حالة منذ يوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “هناك 13,109,527 مصابا بفيروس كورونا منذ بداية الطوارئ، تماثل للشفاء منهم 11,941,805″، ومنهم 57,408 في الـ24 ساعة الماضية”. واختتم بالقول إنه “حتى الآن هناك في إيطاليا 1,011,521 شخصاً إيجابيًا من ناحية الإصابة بوباء كوفيد 19”.