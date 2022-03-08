دي مايو يدعو لطاولة حوار مع الأمم المتحدة لأجل هدنة إنسانية بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، بـ”ضرورة إقامة طاولة حوار موازية لأجل هدنة إنسانية”، في أوكرانيا “تشارك فيها الجهات الدولية الفاعلة بدءاً من الأمم المتحدة”.

وأكد الوزير دي مايو في منشور على صفحته في (فيسبوك) الثلاثاء، أن “إنقاذ هؤلاء الأبرياء من أولوياتنا وعلينا القيام بذلك في أسرع وقت ممكن”، مذكّراً بأن “هناك مليون طفل فروا من أوكرانيا في أقل من أسبوعين”. وأوضح أن “هذه هي أحدث معطيات اليونيسف، التي تقشعر لها الأبدان”.

وطمأن الوزير من ناحية أن “التدخل في هذا الوضع المأساوي هو أمر ملح، وبصفتنا إيطاليا نفعل ذلك دون إضاعة الوقت”. وذكر أنه “في الساعات الماضية اتصلت بالأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وأكدت لكليهما أن إيطاليا تدعم مبادرات الأمم المتحدة بشكل تام”.

وذكّر دي مايو بأنه “في غضون ذلك، أطلقت إيطاليا أمس شحنة مساعدات إنسانية بحوالي 20 طنًا من الضروريات الأساسية”، مشيرًا إلى أنه “في هذه الأثناء، تستمر قنابل الجيش الروسي بالانفجار في أوكرانيا وتسقط أيضًا على المساعدات والممرات الإنسانية التي ما تزال الحكومة الروسية تتجاهلها”، بينما “لا يزال المدنيون الآخرون والأطفال يسقطون ضحايا للنزاع”. واختتم بالقول إن “كل هذا يجب أن يتوقف”.