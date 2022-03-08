وزيرة داخلية إيطاليا: افكارنا تتجه نحو النساء الأوكرانيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إنه “بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نخصص ذكرى 8 آذار/مارس هذا العام لجميع النساء اللواتي يعانين من العنف والقمع والحروب”. وأضافت الوزيرة أنه، في “هذه اللحظة المأساوية، تتجه أفكارنا بشكل خاص إلى النساء الأوكرانيات اللائي يخاطرن بحياتهن في كل لحظة في بلدهن، ويتعرضن للآثار المدمرة للاستخدام العشوائي للأسلحة والقصف الموجه ضد السكان المدنيين من قبل القوات المسلحة للاتحاد الروسي”.

وتابعت لامورجيزي: “في هذا اليوم، نرى أمام أعيننا أيضاً، العديد من اللاجئين الأوكرانيين الذين يفرون بشجاعة من مسرح العمليات الحربية ويسيرون على طول طرق أوروبا للنجاة بأنفسهم وإنقاذ أطفالهم”، مبينةً أنه “بالنسبة لهم ولجميع المواطنين الفارين من الحرب التي تصيب قلب قارتنا، لن تتأخر الحكومة في تقديم مساعدة ملموسة ودائمة”.

وأشارت الوزيرة إلى أن، هذه المساعدة، تأتي “على زخم المنافسة السخية التي بدأت بالفعل في كل ركن من أركان قارتنا وشبه جزيرتنا. في إطار دولي وقف فيه الاتحاد الأوروبي أخيرًا بالإجماع في مجال الدفاع عن قيمه التأسيسية في التضامن والضيافة، والتي أبدت إيطاليا دائمًا التزاماً تاماً تجاهها”.