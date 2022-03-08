فيرّاري توقف إنتاج السيارات للسوق الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قررت شركة فيرّاري للسيارات الفاخرة، “تعليق إنتاج المركبات للسوق الروسية حتى إشعار آخر، بالنظر إلى الوضع الحالي”.

وأعلنت الشركة الإيطالية في مذكرة الثلاثاء، أنها تواصل “مراقبة الوضع عن كثب امتثالاً لجميع القواعد واللوائح والعقوبات أيضاً”، وكذلك عن تبرعها “بمبلغ مليون يورو تضامنًا مع المواطنين الأوكرانيين”.

وذكرت فيرّاري أن “الأموال خصصت لإدارة مقاطعة إيميليا رومانيا (وسط إيطاليا والتي تستضيف مقرها الرئيسي)، حيث ستستخدمها بالتعاون مع هيئة الصليب الأحمر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مشاريع إنسانية دولية لدعم أوكرانيا واستقبال اللاجئين على أراضيها”.

وأشار الشركة إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، سيتم التبرع بمساعدات لفروع جمعية تشيرنوبيل غير الربحية في مدن مارانيللو، فيورانو، فورميجيني لتلبية احتياجات اللاجئين الأوكرانيين الذين سيتم استضافتهم في المنطقة بالقرب من مقر الشركة”.

وقال المدير التنفيذي للشركة بينيديتو ڤينيا، إن “فيراري قريبة من السكان الأوكرانيين في هذه اللحظة التاريخية الرهيبة”، وبينما “نأمل بعودة سريعة للحوار وحل سلمي، لا يمكننا أن نبقى عاجزين إزاء معاناة المدنيين المتضررين”.

وخلص ڤينيا الى القول، إن “أفكارنا وتضامننا معهم، ونحن مستعدون للقيام بدورنا الصغير إلى جانب المؤسسات”، مما “يجلب بعض الارتياح الملموس في هذه الدراما الإنسانية”.