برلماني أوروبي: على الاتحاد الأوروبي ألا يركز كثيراً على الغاز الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعرب برلماني أوروبي عن الاقتناع بأن على الاتحاد الأوروبي ألا يركز كثيراً على الغاز الروسي.

وقال عضو البرلمان الأوروبي من حزب الخضر، إينياتسيو كورّاو (إيطاليا)، إن “خطة الطاقة الخاصة بلجنة (RePowerEu) تدرك أخيراً الحاجة إلى التركيز على مصادر الطاقة المتجددة في أقرب وقت ممكن”، لكن “سيكون من الضروري إيلاء اهتمام وثيق للانفتاح الطويل الأمد على الغاز، مما قد يؤدي إلى تبعيات جديدة”.

وأشار البرلماني إلى أنه “على الرغم من حسن النية والنوايا الهادفة إلى حلحلة حالة الطوارئ المتعلقة بالطاقة، فإنها تسلط الضوء على الأخطاء التي ارتُكبت في الماضي من قبل الدول الأعضاء المختلفة”، مشيراً الى أن “استراتيجية الطاقة خلقت ثروات لمنتجين من دول غير أوروبية، وبموافقة الحكومات التي وضعت الأعمال أمام مواطنيها”.

وذكر كورّاو، أن “هذا هو إرث ميركل وكل أمثالها ممن منحوا روسيا سلاح الابتزاز”، وقد “اكتملت الطبخة الآن وسيتم تقليل استيراد الغاز الروسي بمقدار 2/3 بحلول نهاية عام 2022″، حيث “وستكون هناك حاجة إلى استخدام مزيج الطاقة المتاح بالكامل”.

وخلص البرلماني إلى القول إن “الأمل الأدنى يتمثل بأن لا تكون حالة الطوارئ هذه ذريعة لإطالة العذاب اللامتناهي المتمثل بالوقود الأحفوري، وسحب الاستثمارات من المصدر الوحيد للطاقة النظيفة وغير المكلفة، أي مصادر الطاقة المتجددة”.