مسؤول صحي إيطالي يرفض إلغاء الكمامات الوقائية في الأماكن المغلقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى مسؤول صحي إيطالي الرفض التام لإلغاء ارتداء الكمامات الوقائية في الأماكن المغلقة، فحالة الطوارئ لم تنته بعد.

وقال مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كوفيد 19، ڤالتر ريتشاردي، في تصريحات إذاعية الثلاثاء، إنه “إذا ألغينا ارتداء الكمامات الوقائية في الأماكن الداخلية، فمن الواضح أنه، على غرار ما حدث في إنجلترا، سويسرا وهولندا، فهذا يعني إعطاء مجال مفتوح لمتحوّر أوميكرون 2، الذي يعد أكثر عدوانية من الجنس الأول، الذي كان أكثر قدرة على الانتشار من جميع المتحورات الأخرى”.

وشدد ريتشاردي على أن “ارتفاع الإصابات في بعض الدول الأوروبية، بما فيها إيطاليا، وزيادة عدد حالات الاستشفاء في المملكة المتحدة، هي إشارة إنذار ترتبط بحقيقة أن الحذر متراخٍ قليلاً وأن التطعيمات لا تسير على ما يرام وبالسرعة التي نتوقعها”. موضحاً: “نحن في الوقت المناسب تمامًا لتجنب ذلك، لكن يجب علينا ألا نتخلى عن حذرنا”.

وذكر المسؤول الصحي أنه “مع انتهاء حالة الطوارئ، يجب ألا ينتهي الحذر”، مشيراً الى “حالة الطوارئ ستنتهي قانونياً في 31 آذار/مارس”، لكن “هذا لا يعني أن حالة الطوارئ الصحية قد انتهت بالفعل”، واختتم بالقول إن “هذه العلامات التحذيرية ينبغي أن تعارض أي محاولة لإزالة الوسائل الوقائية”.