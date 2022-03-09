نقابي إيطالي: الأزمة الأوكرانية ستكلفنا 400 مليون ساعة من تعويضات البطالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف نقابي إيطالي، الحرب الأوكرانية ـ الروسية بأنها “عاصفة هائلة قائمة”، وهي “تسرّع عملية كانت جارية أصلاً”.

وقال رئيس اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، كارلو بونومي في تصريحات لصحيفة (لا ريبوبليكا) الأربعاء، إن “التباطؤ في الانتعاش الاقتصادي كان قد بدأ في أيلول/سبتمبر”، وأن “عدم وجود استراتيجية لسياسة الطاقة يعود إلى عقود”، فـ”هناك إصلاحات لا تزال تنتظر منذ ثلاثين عامًا”، لذلك، “نحن الآن بحاجة إلى تدخلات جذرية”.

وأوضح بونومي، أنها “أزمة غير مسبوقة بالنسبة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة. لقد بدأت مصانع الصلب بتعليق الإنتاج، وسرعان ما سيأتي دور قطاعي السيراميك والورق”. وأردف: “إنها مراحل توقف مؤقتة، لكن الأسعار غير المستدامة تخلق تأثير دومينو يمكن أن يقود النظام الصناعي ككل إلى تسريح العمال لـ400 مليون ساعة”.

وأشار النقابي إلى أن الأمر يتعلق بـ”رقم هائل نتقدم به ليس بسبب التحذير، بل لخلق الوعي. إنها أزمة دراماتيكية قوية للغاية، تفاقمت بتراكم أخطاء سنوات وسنوات، إزاء تدخلات جذرية أصبح لا يمكن تأجيلها بعد الآن”.