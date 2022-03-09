ثري روسي يدعو لوقف هدر الأرواح وتجنب استخدام القوة العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا ثري روسي إلى وقف هدر الأرواح، مطالبا بتجنب اللجوء لاستخدام القوة العسكرية.

هذا ما ورد على لسان أندري ياكونين، الملياردير الروسي وابن الأوليغارشي فلاديمير، رئيس لجنة أمن الدولة (الاستخبارات السوفييتية السابقة) والذي كان يعتبر مقربًا جدًا من بوتين، في تصريحات لصحيفة (إل تيمبو) الإيطالية الأربعاء.

وقال ياكونين، إن “هناك أرواح بشرية تهدر بسبب ما يحدث، وهذا هو الشيء الأكثر دراماتيكية. هناك الناس في روسيا يعارضون هذه الحرب، أو أيًا كان من اسم نفضل أن نطلقه عليها، وأنا واحد منهم”.

وتابع قائلاً: “يجب تجنب أي استخدام للقوة العسكرية، فليس هذا هو الحل أبدًا لفض أي نزاع بين الحكومات”، مؤكدا أن “أية خسائر أخرى في الأرواح يجب أن تتوقف على الفور”.

أعرب ياكونين عن “الاعتقاد بأن من المحزن والمأساوي حقًا أن نجد أنفسنا في هذا الوضع. سيتطلب الخروج منه عملاً شاقًا”، وأردف “لديّ شهادة في الرياضيات وأعمل في مجال المالية وبناء الفنادق”، واختتم بالقول: “تدركون بالتأكيد أنني انطلاقا من منهجي لا أستطيع تعريف نفسي بخبير في العلاقات الدولية، لكن مع ذلك، يمكنني تقديم وجهة نظري الشخصية”.