دراغي يحلل في مكالمة مع ماكرون العواقب الاقتصادية للحرب الأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الحكومة الإيطالية عن رئيس الوزراء ماريو دراغي أجرى في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حللا فيها العواقب الاقتصادية للحرب الأوكرانية ـ الروسية.

وأفادت مذكرة صدرت عن قصر (كيجي)، مقر الحكومة الأربعاء، أنه “على ضوء انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي غير الرسمي، المقرر غدًا وبعد غد في باريس، أجرى رئيس مجلس الوزراء ماريو دراغي محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

وأشارت المذكرة إلى أنه “تم خلال المحادثة بحث آخر التطورات في الأزمة الأوكرانية، وعواقبها المحتملة على الاقتصاد الأوروبي”.