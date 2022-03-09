نقابي إيطالي: مزيد من الأراضي الزراعية للحد من ضرر الأزمة الأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا نقابي إيطالي إلى منح مزيد من الأراضي الزراعية للمزارعين سعياً إلى الحد من الضرر الذي تلحقه الأزمة الأوكرانية بهذا القطاع.

وقال رئيس كونفدرالية الزراعيين الايطاليين (كونفأغريكولتورا)، ماسيميليانو جانسانتي في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الأربعاء: “لقد طلبنا إزالة حدود انتاج الأراضي الإيطالية: نحن نتحدث عن حوالي مليون هكتار مخصصة لإنتاج غير ضروري أو غير إنتاجي”، أي “ما يقرب 10٪ من المساحة الزراعية الوطنية، المحددة بموجب السياسة الزراعية المشتركة (CAP) القديمة”.

وتابع، “لكن حتى في السياسة الزراعية الموحدة الجديدة، لم تؤخذ الصدمة الحالية للأسواق بالاعتبار: ولهذا السبب طلبنا من الحكومة أن تتوسط مع أوروبا لتعليق الإجراءات التي تحد من الإنتاج، على أن تحظى بالمرافقة من خلال خطة لمراقبة مخزون الحبوب”.

واسترسل: “بدلاً من ذلك، طلبنا من الحكومة الإيطالية الترويج بسرعة لخطة لإعادة إطلاق إنتاج القمح اللين، الذرة والبذور الزيتية لأن الإنتاج الإيطالي انخفض في العامين الماضيين إلى أقل من 50٪ من الطلب الوطني”.

وأوضح جانسانتي أن “توقف المجر في الأيام الأخيرة في صادرات الحبوب لضمان الإمدادات الداخلية ليس سوى علامة أولى على ما يمكن أن يحدث. وقد انضمت بلغاريا إلى المجر أصلاً، لكننا نعمل في سوق موحدة، ويجب ألا تكون هناك أي أشكال من القيود”، و”لإعطاء مثال ملموس، ستواجه إيطاليا انهيار سوق الثروة الحيوانية، لكونها مستورِدا كبيرا للأعلاف”.

وأشار النقابي إلى أنه “إذا اعتبرنا أن الصينيين قد زادوا مخزونهم من الحبوب والبذور الزيتية منذ تشرين الأول/أكتوبر، فإننا اليوم قريبون بالفعل من صدمة الإمدادات”. واختتم بالقول إن “إيطاليا ليس لديها اكتفاء ذاتي منتج، لهذا السبب يجب تجنب الحكم الذاتي”.