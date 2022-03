عقوبات أوروبية جديدة على روسيا وبيلاروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي إقرار عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا، إضافة إلى تلك المعتمدة في 2 آذار/مارس.

وأشار بيان صدر الأربعاء إلى أن المجلس الاوروبي أدخل المزيد من التدابير التقييدية بحق السلطات في موسكو تشمل حظر بيع سلع وتقنيات الملاحة البحرية أو أو نقلها أو تصديرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو كيان أو هيئة في روسيا.

كما أقر المجلس الأوروبي تدابير قطاعية إضافية على بيلاروسيا “رداً على تورطها في العدوان العسكري الروسي غير المُسْتفَزّ وغير المبرر ضد أوكرانيا” تستهدف نظامها المالي. من بينها تقييد تقديم خدمات الرسائل المالية المتخصصة (SWIFT) إلى المصارف Belagroprombank و Bank Dabrabyt و Development Bank of the Republic of Belarus، وكذلك البنوك التابعة لها في بيلاروسيا.

كما أعلن حظر المعاملات مع البنك المركزي لبيلاروسيا المتعلقة بإدارة الاحتياطيات أو الأصول والتمويل العام للتجارة والاستثمار في بيلاروسيا.

كما تمت إضافة 160 اسمًا آخر إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي والتي تتضمن عقوبات ضد مسؤولين عن الهجوم الروسي على أوكرانيا أو ساهموا فيه.