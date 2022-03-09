المركزي الإيطالي: الهجمات السبرانية واسعة النطاق تهدد بأزمة للنظام المصرفي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال المصرف المركزي الإيطالي (بانك إيتاليا)، إن الهجمات السبرانية واسعة النطاق تهدد بإحداث أزمة للنظام المصرفي.

وسلط المصرف في تقرير “المرونة الإلكترونية لاستمرارية خدمة النظام المالي”، الصادر الأربعاء، الضوء على أن “الترابطات المادية والمنطقية العديدة والعميقة بين مختلف مكونات النظام المالي تتجاوز الحدود الوطنية، وتمتد إلى فضاء عالمي ويؤدي إلى ظهور شبكة كثيفة من الترابطات التشغيلية والاقتصادية والمالية”، وأن “زيادة الرقمنة تؤدي إلى تضخيم هذه العلاقات”.

وأشار التقرير إلى أنه “بالتالي، فإن هجوما إلكترونيا واسع النطاق ضد النقاط العُقَدية في النظام المالي، من شأنه أن يؤدي إلى أزمة نظامية عالمية”، لذلك فـ”أحد الجوانب التي يجب تعزيزها هو تبادل المعلومات، لتعزيز تبادل سريع وكامل لها من قبل المشغلين المتأثرين”.

وذكر المركزي الإيطالي، أنه “من أجل إقامة دفاعات فعالة، من الواضح أن من الضروري قيام الكيانات والمؤسسات المالية، ولا سيما المشغلون ذوو الأهمية النظامية ومديرو البنى التحتية المركزية، بتطوير معرفة كافية حول قدرة المهاجمين على التحايل على الضمانات الأمنية والدفاعية، وكذلك اعتماد تدابير استباقية”.

وكتب (بانك إيتاليا) أن “هناك جانب آخر يجب التأكيد عليه أيضا، وهو صفة (الوقت الحرج) للنظام المالي”، إذ “يجب إتمام المعاملات بأسرع وقت ممكن، أو على أية حال، في غضون فترة زمنية قصوى محددة مسبقًا”، مما “يضمن من ناحية، نهائية المعاملة المالية، وبالتالي، يقين وثقة المشغلين”.

وخلص التقرير الى القول، إنه “من ناحية أخرى، ينشأ في الوقت نفسه ضعف جوهري مرتبط بالسرعة التي يمكن بها لحدث غير طبيعي أو احتيالي أن يصيب النظام بأكمله”.