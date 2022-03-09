مكالمة هاتفية بين دي مايو ونظيره الهندي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن مكالمة هاتفية جرت الأربعاء مع نظيره الهندي سوبرامنيام جايشانكار.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تغريدة على (تويتر) إلى أن الاتصال الهاتفي “بحث آخر مستجدات العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا”، معلنا “أقصى قدر من الالتزام بتعزيز التنسيق الدولي الذي من شأنه أن يقود إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل تفاوضي مستدام عبر الدبلوماسية”.

وبدوره تحدث نظيره الهندي جايشانكار عن “مناقشة جيدة اليوم مع وزير الخارجية الإيطالي حول الوضع في أوكرانيا”، تم خلالها “تجديد التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في وقت مبكر والعودة إلى الحوار والدبلوماسية”.

وتوصف الهند بالوسيط المحتمل للتوصل لوقف إطلاق النار. وكان رئيس وزرائها ناريندرا مودي قد تواصل بداية الأسبوع الجاري عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعاه لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي