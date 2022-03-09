دراغي: أقصى اهتمام بأمن الطاقة وتنويع مصادر الامداد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي أن حكومته “تولي أقصى قدر من الاهتمام بأمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد”، معلنا في خطاب أمام مجلس النواب الاربعاء “العمل بسرعة على تقليل الاعتماد على الغاز الروسي”. وقال “هذا ليس أمرا مفروغا منه ولكن من الضروري عمله”.

وأضاف دراغي “نتابع باهتمام كبير تداعيات الأزمة على الاقتصاد الإيطالي والوضع المالي للإيطاليين. نحن منتبهون جدًا لزيادة أسعار الطاقة ومدى وتوافر المواد الخام. لسوء الحظ، لا تستطيع الحكومة إيقاف هذه الأحداث، لكن يجب أن نتحرك بسرعة وحسم للدفاع عن القوة الشرائية للعائلات والقدرة التنافسية وحماية الشركات”.

وكان وزير التحول البيئي ، روبرتو شينغولاني، قد أعلن مؤخرا أن إيطاليا “تستورد حوالي 29 مليار متر مكعب من الغاز كل عام من روسيا، أي ما يزيد قليلاً عن 40%” من الاحتياجات الداخلية. وقال “لقد أجرينا عملية مبكرة وسريعة للغاية، وبحلول أواخر الربيع سيتم استبدال حوالي 15-16 مليار متر مكعب بموردين آخرين”، مشيرا إلى أنه “في غضون 24-30 شهرًا بوسعنا الاستقلال التام” عن الغاز الروسي.