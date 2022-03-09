وصول أكثر 23 ألف مواطن أوكراني إلى إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ر وما- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن بلاده استقبلت حتى اليوم الأربعاء 23 ألفا و872 مواطنًا أوكرانيًا، أكثر من 90% منهم نساء وأطفال، دخلوا بشكل رئيسي عبر الحدود الإيطالية-السلوفينية.

وأشار دراغي، مخاطبا مجلس النواب الإيطالي، إلى أن من بين اللاجئين الاوكرانيين هناك حوالي 10 آلاف و500 امرأة و9 آلاف و700 طفلا وألفي رجل.

وتوقع دراغي زيادة تدفقات اللاجئين الاوكرانيين خلال الأيام المقبلة.

وحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، فإن عدد المواطنين الاوكرانيين الفارين من بلاهم تجاوز أمس الثلاثاء مليوني شخص.