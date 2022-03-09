دراغي: لا استقلالية استراتيجية أوروبية بدون خطة طاقة طموحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، على أهمية الاكتفاء الذاتي على مستوى الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة.

وقال، في خطاب أمام برلمان بلاده الأربعاء، “يجب أيضًا التعبير عن السيادة الأوروبية في قطاع الطاقة، لأن أمننا كما نشهد اليوم وحريتنا على المحك”.

ورأى رئيس الوزراء أنه “لا يمكن أن يكون هناك استقلالية استراتيجية، والتي يتم الحديث عنها دائمًا فيما يتعلق بأوروبا، بدون استراتيجية طموحة في مجال الطاقة”.

وبشأن العقوبات المفروضة على روسيا وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد الإيطالي، قال دراغي “هذه العقوبات، كما هو متوقع، لن تستمر لوقت قصير ومن أجل أن تدوم يجب أن تكون مستدامة، وإلا فإننا سنجد أنفسنا أمام صعوبة كبيرة”، مشددا على أنه “ليس لدينا أي نية في الانتقاص من سياسة العقوبات المشتركة مع الحلفاء”. وقال: “ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لجعلها مستدامة داخليًا”.