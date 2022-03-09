لجنة أممية تحذر من كارثة إنسانية بسورية وانهيار اقتصاد البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سورية من تصاعد العنف وانهيار الاقتصاد وحدوث كارثة إنسانية.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين بأكثر من نصف السكان قبل الحرب، ويعيش أكثر من 90 في المائة منهم في حالة فقر الآن، مما يجعل السوريين “يقفون على حافة هاوية جديدة” في ظل تصاعد العنف بسبب المناوشات العسكرية والقصف من جهة، وعمليات الاختطاف والقتل بعيدا عن مناطق الصراع من جهة أخرى.

وسلّط تقرير صدر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، الضوء على ما قال إنه “توثيق لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع، بما في ذلك جرائم الحرب وأنماط مستمرة للجرائم ضد الإنسانية، مع ازدياد معاناة السوريين بعد أكثر من 10 أعوام من الصراع”، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

ومن المقرر تقديم تقرير اللجنة في 18 آذار/مارس خلال حوار تفاعلي في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو: “مع أن أجزاء من سورية لم تعد خاضعة للقتال النشط، يستمر العنف ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد، من القصف في الشمال الغربي والشمال، والشمال الشرقي إلى أعمال القتل المستهدف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب”. وأكد أن السكان يعانون من فقر مدقع يصيب السوريين في كل مكان، خاصة النازحون داخليا. وقال بينيرو: “هذه هي الهاوية التي يواجهها الشعب السوري العالق بين الأطراف المتحاربة والذي يتعرض للقمع والاستغلال من قبل الجهات المسلحة في كل مكان”.