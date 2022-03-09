إيطاليا: 156 وفاة جديدة بسبب كوفيد وتسجيل أكثر من 48 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الأربعاء (9 آذار/مارس) تسبب الفيروس في وفاة 156 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، وتسجيل 48 ألفا و483 إصابة مؤكدة جديدة، فيما أعلن وكيل وزارة الصحة وضع جدول زمني لرفع تدريجي للتدابير التقييدية اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 60 ألفا و191 إصابة والوفيات 184 وفاة.

وتراجع عدد الأسرة المشغولة بوحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمقدار 29 سريرا، ليبلغ عدد المرضى بهذه الوحدات اليوم 563 مريضا.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 13 مليون 159 ألفا و342، ساهم الوباء في وفاة 156 ألفا و357 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 12 مليون و1063 بزيادة بين أمس واليوم تقدر بـ 59 ألفا و258.