دي مايو: نعمل مع الحلفاء لضمان استجابة حازمة وموحدة لما نعتبره هجومًا على قيمنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مساء الأربعاء إن سلطات بلاده “منخرطة باستمرار مع جميع حلفائنا وشركائنا، لا سيما تحت مظلة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول السبع الكبرى، لضمان استجابة حازمة وموحدة لما نعتبره هجومًا على قيمنا ولتكثيف مساعدتنا للحكومة وللشعب الأوكراني من أحل إعادة الأزمة إلى المسار الدبلوماسي نحو حل سياسي مستدام “.

جاء ذلك في رسالة وجهها دي مايو إلى (ترينالي ميلانو) لمناسبة افتتاح حدث (كوكب أوكرانيا) وهو عبارة عن سلسلة حوارات مع فنانين ومثقفين وعلماء أوكرانيين وعالميين.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن “الحوار والنقاش وتبادل الأفكار هي موارد ثمينة في كل سياق دولي وخاصة خلال اللحظات الدرامية مثل تلك التي نمر بها وأعتقد أن مبادرة (كوكب أوكرانيا) ، التي تجمع أصوات الثقافة والفن والعلم الأوكرانية تقدم مساحة مميزة للتعددية والتنوع من وجهات نظر متفاوتة”.