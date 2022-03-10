عالم أوبئة إيطالي: أقصى حذر من اللاجئين القادمين من أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا عالم أوبئة إيطالي، إلى توخي أقصى حذر من ناحية اللاجئين القادمين من أوكرانيا، من خلال إعطائهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو إجراء تحاليل الكشف عن العدوى عليهم كل 48 ساعة.

بهذه الكلمات، عاد مدير عيادة الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة (مقاطعة ليغوريا ـ شمال) ماتّيو باسّيتّي، إلى التطرق لما قاله رئيس الوزراء ماريو دراغي أمس بشأن المساعدة الضرورية للاجئين الأوكرانيين الذين يصلون إلى إيطاليا.

وأضاف باسّيتّي، أن “دراغي كان محقًا في تحديد ما يجب القيام به بالنسبة لأولئك الذين يصلون من أوكرانيا، فهم أشخاص يحتاجون إلى المساعدة من وجهة نظر إنسانية، لكن لا يمكنهم تجاهل القواعد التي يتبعها المواطنون الإيطاليون أصلا”، لذلك “فإما عليهم إجراء تحليل كشف عن العدوى كل 48 ساعة أو أخذ التطعيم ضد كوفيد، على أمل أن يتم تطعيمهم بأسرع وقت ممكن”.

وخلص عالم الوبائيات الى القول: “إنه نوع من التزام بالتطعيم، لكنه أيضًا موقف مشترك وحذر للغاية لحماية الوضع الإيطالي الصحي الجيد جدًا من ناحية وباء كوفيد 19″، مقابل “الأمور غير الجيدة في أوكرانيا من وجهة النظر الوبائية أيضاً”.