كين فوليت: “بوتين مثل موغابي، سيفعل الأسوأ دائماً لأن السلطة تجعله مجنونًا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قارن الكاتب البريطاني كين فولّيت، رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بـ”ديكتاتور زيمبابوي روبرت موغابي”، الذي “كان يُحكِم السيطرة على بلاده، ولأن سنواته في السلطة المطلقة قد غيرته”.

وقال فولّيت في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية، الخميس، إن “السلطة المطلقة تفسد المرء، لكن تلك التي بين يدي بوتين تجعله مجنونا بعض الشيء”، مذكراً بأن “موغابي لم يُعدّ يأبه في النهاية لبلده أو لقتل الناس: بوتين يشبه ذلك إلى حد ما، فلا يبدو أنه يهتم بروسيا”.

وذكر الكاتب أن “الروس هم أسوأ حالًا مما كانوا عليه منذ فترة طويلة، لكنه لا يهتم بالأمر، لكن إلى مدى يمكن أن يستمر؟ الأمل الوحيد هو أن تصيب العقوبات الأوليغارشية داخل الكرملين”، فـ”الطريقة الوحيدة التي يمكن بها الإطاحة ببوتين هي تحالف الجنرالات والنخبة، الجيش والمال”، لكن “الأمر صعب للغاية”.

ولفت الكاتب إلى أن “بوتين بدا غريبًا جدًا مؤخرًا. رأيناه في غرفة ضخمة مع كل رجاله في الطرف الآخر: وهذا يدل على العزلة التي خلقها لنفسه. كل هؤلاء الناس كانوا مثل القرود المدربة: لقد كان غريبًا جدًا، قد يفهم رجل عقلاني أن هذه ليست هي الصورة التي يجب أن يعطيها لحكومته”، لذا “أعتقد أن بوتين يقف عند حدود اللاعقلانية، وهذا مرعب للغاية”.

وأشار فولّيت إلى أن “قادتنا الوطنيين يتحدثون إلى وزرائهم كل يوم، ولذلك فإن آرائهم تتأثر بأشخاص عقلانيين آخرين: لكن القائد الذي لا يفعل ذلك يكون أكثر خطورة”. واختتم بالقول إن “ما حدث حتى الآن هو نموذج لما قد يؤدي إلى صراع أكبر وأكثر خطورة. أخشى أن يحدث هذا، فأنا أرى إمكانية مقلقة لمزيد من التصعيد”.