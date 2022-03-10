إيطاليا تؤيد الإجراءات لتأكيد وقوع جرائم حرب في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو أن “هناك بالفعل إجراء قيد التنفيذ، بدعم من إيطاليا، للتحقق من وقوع جرائم حرب في أوكرانيا”.

وكتب الوزير دي مايو على صفحته الخاصة في (فيسبوك) الخميس، أن “ضمان الممرات الإنسانية، وبشكل خاص بعد قصف مستشفى للأطفال، على رأس الأولويات”، بالنسبة لبلاده، مشدداً على أن “هذا الفعل الذي حدث أمس يُعدّ عملاً وحشياً وغير إنساني”، فضلا عن “كونه انتهاكاً لجميع حقوق الإنسان”.

وأضاف وزير الخارجية في منشوره: “بصفتنا إيطاليا نواصل العمل على ثلاث جبهات: الدبلوماسية، والإنسانية والطاقة”، مبيناً أن “تفضيل المفاوضات، إرسال المساعدات، استقبال اللاجئين، وتعزيز شراكاتنا في مجال الطاقة بفضل البعثات المخصصة، هي الإجراءات التي لدينا حالياً ونحن ننفذها كل يوم”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول، إن “هناك حاجة إلى استجابات محددة (من جانب الشعب الأوكراني)، ونحن نقدمها له على وجه السرعة”.